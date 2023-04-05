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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yasak aşk cinayetinde ifade ortaya çıktı "Pişman değilim!"
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Yasak aşk cinayetinde ifade ortaya çıktı! "Pişman değilim!"

Şanlıurfa'da, eşinin kardeşi 41 yaşındaki Ferdi B.'yi tabancayla vurup başında bekleyen 33 yaşındaki üç çocuk annesi Hülya B. tutuklandı. Hülya B., ifadesinde pişman olmadığını, namusu için yaptığını söyledi. İşte Hülya B'nin ifadesi...

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yasak aşk cinayetinde ifade ortaya çıktı
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DHA

Şanlıurfa'daki Paşabağı Mahallesi'nde, 3 Nisan'da meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi Hülya B. (33), eşinin kardeşi Ferdi B.'yi (41) tabancayla öldürüp, başında polisin gelmesini bekledi.

EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

DHA'da yer alan habere göre polislere teslim olan Hülya B., emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

"YARDIM ETME BAHANESİYLE YANIMA GELMEYE BAŞLADI"

Kayınbiraderiyle bir süre ilişki yaşadığını anlatan Hülya B., "Eşim İsmail B., işe gittikten sonra kayınbiraderim yardım etme bahanesiyle sık sık yanıma gelmeye başladı.

"İLİŞKİMİZİ KOCAM ÖĞRENDİ"

Bana ilgi gösteren kayınbiraderimle duygusal bir yakınlaşmanın ardından ilişki yaşamaya başladık. Ama daha sonra bu ilişkimizi kocam öğrendi.

"EŞİMLE KARDEŞİ BIÇAKLI KAVGA YAŞADI"

İlişkimizin ortaya çıkması üzerine İsmail ve Ferdi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada her ikisi de yaralandı. Kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

"KAYINBİRADERİMLE İZMİR'E GİTTİM"

Ben ilk olarak kayınbiraderimle İzmir'e gittim. Bir süre sonra İzmir'de aramızda tartışma çıkınca, özlediğim eşim ve çocuklarıma geri döndüm ve olaylardan uzak kalmak için Diyarbakır'a yerleştik" dedi.

"GÖRÜNTÜLERİMİ PAYLAŞMAKLA TEHDİT ETTİ"

Yeni hayatına başladığına değinen Hülya B., son günlerde diş teknisyeni olan kayınbiraderinin telefonla tacizine maruz kaldığını öne sürerek, "Kayınbiraderim onunla birlikte olmam için sürekli telefonla rahatsız ediyordu. Israrcı teklifini geri çevirince bu kez, birlikte yaşadığımız dönemlere ait uygunsuz görüntülerimi, TikTok hesabından paylaşma tehdidinde bulunmaya başladı.

"KOCAMA AİT SİLAHLA VURDUM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Bunun üzerine evde, kocama ait ruhsatsız tabancayı alarak Şanlıurfa'ya geldim. Paşabağı Mahallesi'nde evden çıkan Ferdi'yi tabancayla kovaladım ve sonra vurdum. Namusum için yaptım ve pişman değilim" diye konuştu.

3 ÇOCUĞU BABAYLA KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., nöbetçi hakimlik tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı. Olayın ardından, anneleri tutuklanan 3 çocuk ise Diyarbakır'da yaşayan babalarıyla kaldı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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