Eşinin kardeşini öldürüp başında bekledi! Yasak aşk!

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DHA

Şanlıurfa'da olay, dün öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 çocuk annesi olan Hülya Balıkan (33), eşinin kardeşi Ferdi Balıkan'la (41) ilişki yaşadı.

YENGESİNİ GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİ Ferdi Balıkan, ilişkileri sırasında kamerayla kayıt altına aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hülya Balıkan, eşi ve çocuklarıyla birlikte, 3 ay önce Diyarbakır'a yerleşti. Ferdi Balıkan, şehir değiştiren yengesini birlikte olmaya zorladı ve elindeki görüntüleri sosyal medyada yaymakla tehdit etmeye başladı.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ Hülya Balıkan tarafından öldürülen Ferdi Balıkan. Tehditler üzerine Hülya Balıkan; Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelerek kayınbiraderiyle buluştu. Hülya Balıkan, buluşma noktasına gelen kayınbiraderine yanında bulunan tabancayla peş peşe ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Balıkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay sırasında Hülya Balıkan, kayınbiraderinin cansız bedeninin başında bekleyip çevredekilerden polisi aramalarını istedi.

"BENİ YUVAMDAN KOCAMDAN ETTİ" 3 çocuk annesi kadın bu sırada, "Beni yuvamdan, kocamdan etti. Ben daha niye yaşıyorum. Namusumu temizledim" diye bağırdı.

POLİSE TESLİM OLDU Hülya Balıkan daha sonra ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki tabancasını bırakarak teslim oldu.