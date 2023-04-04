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Eşinin kardeşini öldürüp başında bekledi! Yasak aşk!

Şanlıurfa'da, 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Hülya Balıkan, kendisini cinsel içerikli vidolarını yaymakla tehdit ettiğini öne sürdüğü kayınbiraderi 41 yaşındaki Ferdi Balıkan'ı sokak ortasında tabancayla öldürdü. Cinayetin ardından elinde tabancayla bekleyen Hülya Balıkan, "Namusumu temizledim" diyerek polise teslim oldu

Eşinin kardeşini öldürüp başında bekledi! Yasak aşk!
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DHA

Şanlıurfa'da olay, dün öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 çocuk annesi olan Hülya Balıkan (33), eşinin kardeşi Ferdi Balıkan'la (41) ilişki yaşadı.

YENGESİNİ GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİ

Ferdi Balıkan, ilişkileri sırasında kamerayla kayıt altına aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hülya Balıkan, eşi ve çocuklarıyla birlikte, 3 ay önce Diyarbakır'a yerleşti. Ferdi Balıkan, şehir değiştiren yengesini birlikte olmaya zorladı ve elindeki görüntüleri sosyal medyada yaymakla tehdit etmeye başladı.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

H&uuml;lya Balıkan tarafından &ouml;ld&uuml;r&uuml;len Ferdi Balıkan.
Hülya Balıkan tarafından öldürülen Ferdi Balıkan.

Tehditler üzerine Hülya Balıkan; Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelerek kayınbiraderiyle buluştu. Hülya Balıkan, buluşma noktasına gelen kayınbiraderine yanında bulunan tabancayla peş peşe ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Balıkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay sırasında Hülya Balıkan, kayınbiraderinin cansız bedeninin başında bekleyip çevredekilerden polisi aramalarını istedi.

"BENİ YUVAMDAN KOCAMDAN ETTİ"

3 çocuk annesi kadın bu sırada, "Beni yuvamdan, kocamdan etti. Ben daha niye yaşıyorum. Namusumu temizledim" diye bağırdı.

POLİSE TESLİM OLDU

Hülya Balıkan daha sonra ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki tabancasını bırakarak teslim oldu.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde öldüğünü belirlediği Ferdi Balıkan'ın cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. Gözaltına alınan Hülya Balıkan'ın emniyette götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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