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Son dakika! Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Sabri Çelik getirildi. Çelik'in yönetim kurulunda Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar ve Dursun Cumali Sucu yer aldı

Son dakika: Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Sabri Çelik getirildi.

Sabri Çelik başkanlığındaki MHK üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

BAŞKAN
Sabri Çelik

ÜYELER
Muhittin Boşat
Murat Ilgaz
Erol Ersoy
Orhan Erdemir
İsmet Arzuman
Hikmet Öksüzoğlu
İbrahim Çınar
Dursun Cumali Sucu

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu'dan boşalan MHK Başkanlığı görevine Sabri Çelik getirildi.

Daha önce 2 kez aynı görevi yürüten Çelik ve oluşturduğu ekip, 16 Haziran'da yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurulu'na dek MHK'yi yönetecek. Bu Genel Kurul'da seçilecek TFF Başkanı, yeni bir MHK oluşturacak.

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.

Sabri Çelik ilk olarak 2004-2005 arasında MHK Başkanı olmuştu. 63 yaşındaki eski hakem, 2019 yılında yaklaşık 5 ay bu görevi üstlenmişti. Çelik ayrıca Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'larda da üye olarak görev almıştı.

GÜNDOĞDU İSTİFA ETMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK Yönetim Kurulu dün istifa etmişti. Gündoğdu bu sezonun başında istifa eden Serdar Tatlı'nın yerine göreve gelmişti.

NE OLMUŞTU?

13 HAKEM KARARI, TAHKİM'DEN DÖNMÜŞTÜ

Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart'ta aldığı 13 hakemin Süper Lig görev listesinden çıkarılma kararı, TFF Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu.

8 Mart Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya'nın sadece VAR hakemi olarak görev almasına karar verilmişti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun konuyla ilgili açıklamaları kimseyi tatmin etmezken özellikle operasyonun sezon bitmeden yapılması çoğunluğun tepkisini çekti. Bazı kulüpler, lige şaibe getirildiğini ve tescil edilmeme durumunun tartışılması gerektiğini savundu.

Görevden alınan hakem ve gözlemciler, konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da katıldığı davada; Tahkim Kurulu, kararın kaldırılmasını oy çokluğu ile kabul etmişti.

KARAR TAHKİM'DEN DÖNSE DE GÖREV VERİLMEDİ

Hakemler ve gözlemciler daha sonra görevlerine iade edilseler de herhangi bir maçta görevlendirilmediler.

Ferhat Gündoğdu hakemler için, "Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp... Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum" açıklamasında bulunmuştu.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Tecrübeli hakemlerin MHK tarafından 8 Mart'ta kadro dışı bırakılması ile başlayan deprem, Türk futbolunun fay hatlarını derinden sarstı.

MEHMET BAYKAN

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararın ardından; TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

TFF'nin kritik ismi olan Baykan'ın istifası "TFF ömrünü tamamladı" şeklinde yorumlanmış, gözler Nihat Özdemir'e çevrilmişti.

NİHAT ÖZDEMİR

4 Nisan'da ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Nihat Özdemir'in istifası sonrası Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık görevini devraldı. Şubat ayında yapılması planlanan naklen yayın ihalesinin bir sonuca ulaşamaması ve hakemlerle ilgili yaşanan gelişmeler son dönemde federasyonun tartışılmasına neden olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı 16 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da seçilecek.

JAAP UILENBERG

Aynı gün TFF'de bir ayrılık daha yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrıldı.

Uilenberg istifasını bu sözlerle duyurmuştu: "Sevgili hakemler, 8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk Hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak. 2022 Dünya Kupasına aday hakem ile beraber birçok hakemi uzaklaştırmak, adil olmayan ve inanılmaz bir karardı. Ülkemde ve Avrupa’nın birçok ülkesinde çok uzun zamandır Hakemlik işinin içindeyim, şimdiye kadar hiç böyle bir karar görmedim."

MHK

Türk futbolunda peş peşe gelen istifaların ardından gözler MHK'ye çevrilmişti. TFF'den dün yapılan açıklamada; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK Yönetim Kurulu'nun görevini bıraktığı duyuruldu. Gündoğdu sezon başında istifa eden Serdar Tatlı'nın yerine göreve gelmişti.

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