Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, geçtiğimiz haftalarda görevden alınan Süper Lig hakemleri ve gözlemcilerin itirazlarını kabul ederek, MHK tarafından verilen kararı bozdu.

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart tarihinde 13 Süper Lig hakemine sezonun geri kalan bölümünde görev verilmeyeceğini açıklamış, görevden alınan hakem ve gözlemciler, konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun da katıldığı bugün görülen davada; Tahkim Kurulu, kararın kaldırılmasını oy çokluğu ile kabul etti.

NE OLMUŞTU?

8 Mart Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya'nın sadece VAR hakemi olarak görev almasına karar verilmişti.

KİM NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım. Karar oy birliği ile alındı. Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir."

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Görüş ayrılıkları olsa da genel olarak zamanlamayla ilgili endişeliyiz."

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Bu aldığımız karar, operasyon ya da temizlik kelimeleriyle değerlendirilemez. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma."

Alınan kararın ardından hakem Mete Kalkavan, TFF'nin Riva Tesisleri'nde Süper Lig hakemleriyle yapılan toplantıyı terk etti. Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise ligin kalanında maç almak istemediğini söyledi.