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Son dakika haberi | TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıkladı

Son dakika haberi | TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti. Başkan istifa kararını şu açıklamayla duyurdu:

"MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur.

Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım. Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum."

HAKEM KARARI, TAHKİM'DEN DÖNMÜŞTÜ

MHK'nin geçen haftalarda aldığı 13 hakemin Süper Lig görev listesinden çıkarılma kararı, TFF Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu.

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart tarihinde 13 Süper Lig hakemine sezonun geri kalan bölümünde görev verilmeyeceğini açıklamış, görevden alınan hakem ve gözlemciler, konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun da katıldığı bugün görülen davada; Tahkim Kurulu, kararın kaldırılmasını oy çokluğu ile kabul etmişti.

NE OLMUŞTU?

8 Mart Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya'nın sadece VAR hakemi olarak görev almasına karar verilmişti.

KİM NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım. Karar oy birliği ile alındı. Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir."

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Görüş ayrılıkları olsa da genel olarak zamanlamayla ilgili endişeliyiz."

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Bu aldığımız karar, operasyon ya da temizlik kelimeleriyle değerlendirilemez. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma."

Alınan kararın ardından hakem Mete Kalkavan, TFF'nin Riva Tesisleri'nde Süper Lig hakemleriyle yapılan toplantıyı terk etti. Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise ligin kalanında maç almak istemediğini söyledi.

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