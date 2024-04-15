Yolcu otobüsü, otomobile çarpıp devrildi!
Malatya'da, otomobille çarpıştıktan sonra devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi
Giriş: 15.04.2024 - 08:56 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:08
Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 15 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ