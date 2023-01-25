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Haberler Gündem Yargı Son dakika haberi | Talip Bakır, Yüksek Seçim Kurulu üyesi seçildi!
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Son dakika haberi YSK'nın yeni üyesi belli oldu

Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi seçildi

Son dakika haberi | Talip Bakır, Yüksek Seçim Kurulu üyesi seçildi!
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AA

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin belirlenmesi için yapılan seçimlerin 17'nci turunda salt çoğunluğu sağlayan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi.

AA'da yer alan habere göre Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı.

Danıştay'da geçen hafta 2 üyenin belirlenmesi için yapılan seçim sonucunda üyeler Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK'nın yeni üyeleri olmuştu.

Yargıtay'da ise 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimde geçen hafta Yargıtay Üyesi Feyzi Eroğlu YSK üyeliğine seçilmişti.

BAKIR, YSK'NIN YENİ ÜYESİ OLDU

YSK'nın Yargıtay üyeliği için kalan 2 iki üyesinin belirlenmesi için seçimlere devam edildi. Yargıtay'daki seçimin 17'nci turunda, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi Talip Bakır, 189 oy alarak YSK'nın yeni üyesi oldu.

Yargıtay üyelerinin YSK üyeliğine seçilebilmesi için salt çoğunluk olan 180 oyu alabilmesi gerekiyor.

YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLAYACAK

YSK'nin Yargıtay kontenjanından seçilecek diğer üyesinin de belirlenmesinin ardından, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen yeni 5 üye, yemin ederek görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

BAŞKANLIK İÇİN SEÇİM YAPILACAK

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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