Zelenskiy: Kiev kontrolümüzde 0:00 / 0:00

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelesnkiy sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Ben buradayım. Burası bizim toprağımız, ülkemiz, çocuklarımız. Koruyacağız. Silahları bırakmayacağız" dedi.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Zelenskiy ayrıca Avrupa'ya çağrıda bulunarak "Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için hayati bir zaman" ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY: KİEV KONTROLÜMÜZDE

Zelenskiy öğle saatlerinde kameraların karşısına geçerek "Kiev kontrolümüzde. Bize destek verecek herkese silah vermeye hazırız" dedi.

Zelenskiy Kiev'e Rus askerlerinin girmesini engellemek için kendisi ile birlikte köprüyü patlatan Ukraynalı askere değinerek "Vatandaşımız için askerimiz için onu kahraman ilan ediyorum. Düşman girmesin diye kendisiyle beraber köprüyü patlattı" dedi.

Ardından Rusça konuşmasına devam eden Zelenskiy "Şimdi ise beni Rusya'da duymalarını istiyorum Rusça'ya geçiyorum. Binlerce ve yüzlerce esirlerimiz var ve onlar hepsi Ukrayna'ya neden gönderildiklerini anlamıyorlar, neden başkalarını öldürmek gerektiğini anlamıyorlar. Rusya vatandaşları lütfen savaşa karşı çıkın. Protestolarınızı, direnişinizi görüyoruz. Çok doğru bir harekette olduğunuzu söylemek istiyoruz ve teşekkür ediyoruz. Lütfen yalan söyleyenleri durdurun. Bütün dünyaya yalan söyleyenleri durdurun. Çünkü bu savaşı bitirebiliriz. Barış yaşayabiliriz. Küresel dünyada savaşsız yaşayabiliriz. Bizim askerleimiz, sınırda savaşanlar, vatandaşlarımız lütfen ayakta kalın. Biz kazanacağız. Yaşasın Ukrayna" dedi.

ABD'NİN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği belirtişmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev’in kaybedilmemesi gerektiğini söyleyerek Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etmişti.

"1 NUMARALI HEDEF BENİM"

Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.

ZELENSKİY, ALİYEV'E TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, ülkesine sağlanan insani yardım ve ilaç için teşekkür etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası partnerlerle görüşmeye devam ettiğini belirtti.

Aliyev ile telefonda görüştüğünü bildiren Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na insani yardım ve ilaçlar için müteşekkir olduklarını söylediğini aktardı.

Zelenskiy ayrıca Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de telefonda görüştüğünü kaydederek, Ukrayna'ya savunma alanında destek konusunda aldıkları karar için teşekkür etti.