Zelenskiy: Kiev kontrolümüzde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den son dakika Kiev açıklaması... "Kiev kontrolümüzde" - Ukrayna Rusya savaşı son durum!
ABONE OL

Zelenskiy: Kiev kontrolümüzde

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Ben buradayım. Burası bizim toprağımız, ülkemiz, çocuklarımız. Koruyacağız" dedi. Zelenskiy Avrupa'ya çağrıda bulunarak "Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için hayati bir zaman" ifadelerini kullandı. Zelenskiy öğle saatlerinde kameraların karşısına geçerek "Kiev kontrolümüzde. Bize destek verecek herkese silah vermeye hazırız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den son dakika Kiev açıklaması...
Zelenskiy: Kiev kontrolümüzde
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Zelesnkiy sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Ben buradayım. Burası bizim toprağımız, ülkemiz, çocuklarımız. Koruyacağız. Silahları bırakmayacağız" dedi.

Zelenskiy ayrıca Avrupa'ya çağrıda bulunarak "Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için hayati bir zaman" ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY: KİEV KONTROLÜMÜZDE

Zelenskiy öğle saatlerinde kameraların karşısına geçerek "Kiev kontrolümüzde. Bize destek verecek herkese silah vermeye hazırız" dedi.

Zelenskiy Kiev'e Rus askerlerinin girmesini engellemek için kendisi ile birlikte köprüyü patlatan Ukraynalı askere değinerek "Vatandaşımız için askerimiz için onu kahraman ilan ediyorum. Düşman girmesin diye kendisiyle beraber köprüyü patlattı" dedi.

Ardından Rusça konuşmasına devam eden Zelenskiy "Şimdi ise beni Rusya'da duymalarını istiyorum Rusça'ya geçiyorum. Binlerce ve yüzlerce esirlerimiz var ve onlar hepsi Ukrayna'ya neden gönderildiklerini anlamıyorlar, neden başkalarını öldürmek gerektiğini anlamıyorlar. Rusya vatandaşları lütfen savaşa karşı çıkın. Protestolarınızı, direnişinizi görüyoruz. Çok doğru bir harekette olduğunuzu söylemek istiyoruz ve teşekkür ediyoruz. Lütfen yalan söyleyenleri durdurun. Bütün dünyaya yalan söyleyenleri durdurun. Çünkü bu savaşı bitirebiliriz. Barış yaşayabiliriz. Küresel dünyada savaşsız yaşayabiliriz. Bizim askerleimiz, sınırda savaşanlar, vatandaşlarımız lütfen ayakta kalın. Biz kazanacağız. Yaşasın Ukrayna" dedi.

ABD'NİN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği belirtişmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev’in kaybedilmemesi gerektiğini söyleyerek Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etmişti.

"1 NUMARALI HEDEF BENİM"

Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.

ZELENSKİY, ALİYEV'E TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, ülkesine sağlanan insani yardım ve ilaç için teşekkür etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası partnerlerle görüşmeye devam ettiğini belirtti.

Aliyev ile telefonda görüştüğünü bildiren Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na insani yardım ve ilaçlar için müteşekkir olduklarını söylediğini aktardı.

Zelenskiy ayrıca Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de telefonda görüştüğünü kaydederek, Ukrayna'ya savunma alanında destek konusunda aldıkları karar için teşekkür etti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yunanistan'dan Rusya'ya sert tepki
DÜNYA Yunanistan'dan Rusya'ya sert tepki
Putin, Aliyev'le telefonda görüştü
DÜNYA Putin, Aliyev'le telefonda görüştü
BM Genel Sekreteri Guterres'den Zelenskiye insani yardım sözü
DÜNYA BM'den Zelenskiye insani yardım sözü
Son dakika haberler: ABD Başkanı Biden resmen açıkladı... Rusya uzun dönemde ciddi bedel ödeyecek - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
DÜNYA Biden: Rusya uzun dönemde ciddi bedel ödeyecek
SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya ile müzakere açıklaması - Ukrayna Rusya savaşı son durum haberi
DÜNYA Zelenskiy'den müzakere açıklaması
Son dakika: Ukraynalı 18 yaşında çocuklar askerlik sırasında! - Ukrayna Rusya son gelişmeler
DÜNYA Ukraynalı siviller askerlik sırasında
Polonya-Ukrayna sınırı sivillere kapatıldı
DÜNYA Polonya-Ukrayna sınırı kapatıldı
"Sınıra yığılan Rus askerlerinin yarısı Ukrayna'da"
DÜNYA Pentagon: Sınıra yığılan Rus askerlerinin yarısı ...
The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek
DÜNYA The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek
Rusya’da Twitter ve Kremlin'in resmi sitesinde erişim sorunu
DÜNYA Rusya’da Twitter ve Kremlin'in resmi sitesinde erişim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.