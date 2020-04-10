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Avcılar'da park inadı! Polis uzaklaştırıyor, yeniden geliyorlar

Koronavirüs tehdidine karşı toplumun her kesimine 'Evde kal' çağrılarına devam edilirken, Avcılar'daki Emekliler Parkı'nda önceki günlerde de yaşanan şoke eden görüntüler sürüyor. Polis ekiplerinin sürekli uyarılar yaptığı park, güneşin kendisini göstermesiyle yine doldu. Salgın riskini ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, piknik yapanlar bile var. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine sık sık parka gelerek burada oturanlardan evlerine gitmelerini istiyor. Polislerin ayrılmasından kısa süre sonra yine parka gelip oturuyorlar

avcılar'da uyarılara rağmen parka geliyorlar
DHA

Koronavirüs tehdidine karşı toplumun her kesimine 'Evde kal' çağrılarına devam edilirken, Avcılar'daki Emekliler Parkı, güneşin kendisini göstermeye başlayınca yeniden dolmaya başladı.

 

Bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışması yaptığı sırada ıslanmamak için kısa süreliğine oturdukları banklardan kalkan, görevlilerin uzaklaşmasının ardından buraya gelerek gazete kağıtları ile kurutmaya çalışanların ardından güneşli hava ile birlikte park tekrar doldu.

Yaşlı-genç çok sayıda kişinin banklarda gün boyu oturdukları, bazılarının yanlarında getirdikleri yiyecekleri masalarda yediği parka gelenlerin eksik olmaması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Asayiş Büro ve devriye ekipler, parka gelenlerin  buradan uzaklaşmalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istiyor.

Ekip araçlarından da benzer duyurular yapılırken, polislerin ayrılmasından kısa süre sonra parka gelip yeniden oturmaya devam ettikleri görülüyor.

 

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