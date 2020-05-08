Kastamonu'da 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarıya çıkacağı zamanlarda diğer kişilere "evde kal" çağrısı

İHA

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı normalleşme adımlarının yavaş yavaş atılacağının duyurulmasının ardından son günlerde İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde kalabalık oluşmuştu.

İHA'nın haberine göre, yetkililerin ve vatandaşların tepkisini çeken görüntüler sonunda bugün İstiklal Caddesi’nde yoğunluk kısmen azaldı. Uyarıların ve denetimlerin sıklaştırılması ile beraber vatandaşlar sosyal mesafeye de uyarak caddede yoğunluğu azalttı.

Vatandaşlara maske zorunluluğunun ve 3 metre sosyal mesafe kuralının getirildiği caddedeki son durum havadan görüntülendi. Öte yandan Beyoğlu Belediyesi, cadde girişine stant kurarak vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtmaya devam etti.

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