4 yaşındaki çocuğunun önünde eşini öldürmüştü! İşte nedeni!

İzmir'de olay, dün saat 08.00 sıralarında, Konak ilçesinde Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kutbettin Koluman (50), çocuğuyla, işe gitmek üzere evden çıkan boşanma aşamasındaki eşi, 4 çocuk annesi Recibe Koluman'ı (39) takip etti.

DHA'da yer alan habere göre Kutbettin Koluman, bir süre sonra, belinden çıkardığı tabancayla 4 yaşındaki çocuğuyla yürüyen Recibe Koluman'ı 2 kurşunla başından vurdu.

Koluman, öldüğünden emin olmak için yaklaşıp, 2 el daha eşinin başına ateş etti. Kutbettin Koluman kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Recibe Koluman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Recibe Koluman'ın cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kutbettin Koluman ise olaydan bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

EŞİYLE ÇOCUKLARINI ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

2007 yılında evlenen çiftin, bu evlilikten 4, 9, 13 ve 15 yaşlarında çocukları olduğu belirtildi. Recibe Koluman'ın, şiddet uyguladığı iddiasıyla eşine boşanmak istediğini söyleyince, Kutbettin Koluman'ın ona pay vermemek için birlikte yaşadıkları evi 25 Ağustos 2022'de akrabasına sattığı, eşiyle çocuklarını öldürmekle tehdit edip, evin duvarına ise 'X' işareti kazıdığı öğrenildi.

EVİ BOŞALTMADIĞI İÇİN EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Recibe Koluman'ın, 27 Kasım 2022'de açtığı boşanma davası açmasının ardından tehditlerini sürdüren Kutbettin Koluman hakkında, uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi. Kutbettin Koluman'ın dava sürecinde de çocuklarıyla birlikte, sattığı evde yaşamaya devam eden Recibe'yi evi boşaltmadığı için öldürdüğü belirtildi.

Bir fırında çalıştığı öğrenilen Koluman'ın, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Savur ilçesi Üçerli Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.