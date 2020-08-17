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Son dakika haberi! Adana'da korkutan orman yangını!

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı

Adana
İHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli mahallesinde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, bir ayda 5. kez orman yangını çıktı.

Binlerce kızılçam ağacının bulunduğu Kozan’ın Karadeniz'i olarak bilinen Kuyubelli Kızılçam Ormanı'nda çıkan yangına hızla müdahale eden ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor.

İHA'nın haberine göre, yangına 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda personel ile müdahale ediliyor. Geçtiğimiz hafta çıkan yangında yaklaşık 2 dekarlık kızılçam orman ağacı zarar gören bölgede yaşayan köy sakinleri, yangının bilinçli olarak çıkarıldığını iddia ederek orman yangın ekibine erken müdahalesi için teşekkür etti.

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