DHA

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı.

DHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki evlere sıçrama ihtimali olduğu bildirildi.

Öte yandan, bölgede son bir ay içerisinde çok sayıda yangının meydana geldiği ve olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişinin gözaltına alındığı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.