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Adana’da polislere silahlı saldırı: 1 yaralı!

Adana’da ekip otosuyla seyir halinde bulunan polislere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir vatandaş yaralanırken polis aracıyla beraber 2 araca mermi isabet etti

adana
İHA

Olay, Çukurova ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, araçla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre, başka bir araçtan polislerin üzerine yaklaşık 10 el tabanca ile ateş açıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı. Açılan ateş sonucunda bir vatandaş karın bölgesinden yaralandı.

Yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda polis aracı dışında 2 sivil araçta daha isabet meydana geldi. Polis saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor.

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