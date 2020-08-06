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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Ağrı'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı!
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Son dakika haberi! Doğubayazıt’ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı

Ağrı
AA

Doğubayazıt'tan Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki 61 ACA 065 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

AA'nın haberine göre kazada, araçtaki Hasgül, Eda (14) ve Nisanur B. (12) hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Dilşah U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yapanların Kars'tan Van'a tatile gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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