Amasya’nın merkeze bağlı Oluz köyünde saat 16.00 sıralarında traktörü ile tarlaya giden Ömer Aksoy (31) isimli çiftçinin üzerine yıldırım düştü.
İHA'nın haberine göre Aksoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Aksoy’un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
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