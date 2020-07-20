Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

MİT TIR’ları davasında yargılanan Berberoğlu, "devletin güvenliği,, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçlamasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Fevzi Çakır'ın haberine göre, cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği 4 Haziran’da TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü. Berberoğlu gözaltına alındı ve tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

Berberoğlu tutuklandıktan bir gün sonra açık cezaevlerinde uygulanan korona önlemleri kapsamında cezaevinden çıkarıldı ve tüm hükümlüler gibi 31 Temmuz'a kadar izinli sayılmasına karar verildi.

AYM GÜNDEMİNE ALDI

CHP tarafından yapılan açıklamalarda, Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu ifada edildi. Berberoğlu’nun AYM’ye yaptığı bireysel başvurunun sonucunun beklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Peki Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi gerçekten de Anayasa’ya aykırı mı? İşte bu sorunun yanıtı için gözler bu hafta Anayasa Mahkemesi’nde olacak. Çünkü; AYM Berberoğlu’nun başvurusunu gündeme aldı.

BEREROĞLU AYM’YE BAŞVURMUŞTU

Berberoğlu, dokunulmazlık hakkını yeniden kazanmasına rağmen yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğunun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu…O başvuru 23 Temmuz’da karara bağlanacak.

RAPORTÖR “İHLAL VAR” DEDİ

Dosyayı inceleyen AYM raportörünün, Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini yönünde rapor hazırladığı öğrenildi. Bu rapor dosyaya girdi. Ancak raporun AYM Genel Kurulu için bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

NE KARAR ÇIKABİLİR?

Yüksek Mahkeme, Berberoğlu’nun başvurusunu Perşembe günü kesin olarak karara bağlayacak. Herhangi bir ihlal kararı çıkması durumunda Berberoğlu’nun yeniden yargılanması gündeme gelecek. Vekilliğin düşürülmesine ilişkin süreç ise yeniden tartışılacak. Ancak; AYM başvurunun reddine karar verirse bu durumda Berberoğlu hakkındaki mevcut hukuki süreç kesinleşmiş olacak.