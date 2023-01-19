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Haberler Gündem 3. Sayfa Müdür bankayı 9 milyon dolandırmıştı! Son dakika: Büyük vurgunda yeni gelişme! -Eskişehir'de zimmetine 9 milyon geçiren müdürle ilgili detaylar ortaya çıktı!
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Banka müdüresi 9 milyon TL'yi zimmetine geçirmişti! İşte ayrıntılar!

Eskişehir'de, şube müdürü olarak çalıştığı bankada zimmetine 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan 48 yaşındaki Ayşe Pelin Üner´in, 3 yıldır `uyuyan hesap´ olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri seçerek kendi hesabına para aktardığı ortaya çıktı. Üner, tutuklanarak cezaevine konulmuştu

Müdür bankayı 9 milyon dolandırmıştı! Son dakika: Büyük vurgunda yeni gelişme! -Eskişehir'de zimmetine 9 milyon geçiren müdürle ilgili detaylar ortaya çıktı!
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DHA

Eskişehir'de bir banka şubesinde müdürlük yapan Ayşe Pelin Üner (48), yetkisini kullanarak müşteri hesaplarından zimmetine 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine konuldu.

YAPTIĞI İŞLEMLER İNCELEMEYE ALINDI

DHA'da yer alan habere göre Üner´in yakalanmasına ve zimmetine para geçirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bankada hesabı olan müşterinin, kendisinden habersiz para transferi yapıldığını bildirmesi üzerine sistemde, Üner´in yaptığı işlemler incelemeye alındı.

3 YILDIR 'UYUYAN HESAPLAR'DAN PARA AKTARMIŞ

Araştırmanın ardından şube müdürü Üner´in, yaklaşık 15 yıldır bankacı olduğu ve 3 yıldır `uyuyan hesap´ olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı.

SAVCILIK YAKALAMA KARARI ÇIKARDI

Banka görevlileri tespit edilen zimmetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü´ne ihbarda bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçerken, savcılıkça Üner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

'ZİMMET' SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Ayşe Pelin Üner´in, bu sırada Afyonkarahisar´a gitmek üzere kullandığı otomobille kaza yaparak yaralandığı tespit edildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan Üner, taburcu edilirken, gözaltına alınarak Eskişehir´e getirildi. Üner, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilerek `zimmet´ suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

PARANIN BİR KISMI EVDEN ÇIKTI

Polis ekiplerince Ayşe Pelin Üner´in evinde yapılan aramada, zimmetine geçirdiği 9 milyon liranın bir kısmı bulundu. Üner´in, zimmetine para aktarmak için kullandığı banka hesaplarına da mahkeme kararıyla bloke konuldu.

ZİMMET MİKTARI ARTABİLİR

Öte yandan bankada Üner´in yaptığı işlemler, savcılığın yanı sıra banka müfettişleri tarafından da incelemeye alındı. Zimmete geçirilen para miktarının artabileceği kaydedildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise bankada görevli şube müdürü Ayşe Pelin Üner´in konumu itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı belirtildi. Açıklamada, "Eskişehir'de özel bir bankada müdür olarak görev yapan şahsın bankada bulunduğu konum itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı iddiası ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli gözaltına alınmış, dün Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra `zimmet´ suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğinde gerçekleştirilen sorgu neticesinde Hakimlik tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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