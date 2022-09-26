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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Bu sefer Beylikdüzü! Bodyguard yine dövdü! - Öne çıkan haberler
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Bu sefer Beylikdüzü! Bodyguard yine dövdü!

İstanbul Beşiktaş'ta, Ruby adlı eğlence mekanının önünde yaşanan dehşetin ardından; bir olay da Beylikdüzü'nde meydana geldi. Eğlence mekanına gelen 2 müşteri, iddiaya göre hesap ödemediği için iş yerinin bodyguardları tarafından feci biçimde dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberler: Bu sefer Beylikdüzü! Bodyguard yine dövdü! - Öne çıkan haberler
Bu sefer Beylikdüzü! Bodyguard yine dövdü!
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DHA

İstanbul Beşiktaş'ta 1'i kadın 3 kişinin, eğlence mekanı önünde feci biçimde darp edilmesinin ardından yaşanan dehşetin adresi bu sefer Beylikdüzü oldu.

EĞLENCE MEKANINDA YAŞANDI

DHA'da yer alan habere göre olay, dün akşam saatlerinde Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında yaşandı.

HESAPTA SIKINTI OLDU İDDİASI

2 kişi eğlence mekanında eğlendikten sonra iddiaya göre hesap ödemede sıkıntı yaşadı.

TEKME TOKAT DAYAK

Bunun üzerine iş yerinin bodyguardları dışarı çıkartıp tekme ve yumruklarla dövmeye başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun 2 kişiyi aralarına alıp dövdüğü görülüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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