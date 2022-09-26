Bu sefer Beylikdüzü! Bodyguard yine dövdü!

İstanbul Beşiktaş'ta 1'i kadın 3 kişinin, eğlence mekanı önünde feci biçimde darp edilmesinin ardından yaşanan dehşetin adresi bu sefer Beylikdüzü oldu.
EĞLENCE MEKANINDA YAŞANDI
DHA'da yer alan habere göre olay, dün akşam saatlerinde Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında yaşandı.
HESAPTA SIKINTI OLDU İDDİASI
2 kişi eğlence mekanında eğlendikten sonra iddiaya göre hesap ödemede sıkıntı yaşadı.
TEKME TOKAT DAYAK
Bunun üzerine iş yerinin bodyguardları dışarı çıkartıp tekme ve yumruklarla dövmeye başladı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun 2 kişiyi aralarına alıp dövdüğü görülüyor.
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