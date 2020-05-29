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HaberlerGündemSon dakika haberler... Burdur'da serinlemek için sulama göletine giren iki kuzen boğuldu!
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Burdur'da serinlemek için sulama göletine giren iki kuzen boğuldu!

Burdur'da serinlemek için sulama göletine giren iki kuzenin cansız bedenine ulaşıldı

burdur
AA

Kentte, Halıcılar köyünde yaşayan lise öğrencisi Nazlım Karaca (15) ile Soner Akay'dan (17) dünden beri haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halıcılar ve Günalan köylerinin dağlık kesimlerinde iz arama köpeği ve drone ile arama çalışması başlattı. İki kuzenin elbiseleri, Sorkun mevkisindeki Günalan sulama göleti kenarında bulundu.

Soner Akay (17)

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçlarınca, baraj göletinde yapılan aramada Karaca ile Akay'ın cansız bedenine ulaştı. Savcının incelemesinin ardından kuzenlerin cenazeleri Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Nazlım Karaca (15)

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