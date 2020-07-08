İHA

Sabah saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Yarım saat süren şiddetli yağmur nedeniyle birçok cadde, sokak, alt geçit, iş yerleri ve evler sular altında kaldı.

İHA'nın haberine göre, sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saklanacak yer aradı. Yolda bulunan sürücülerde araç kullanırken zorlandılar. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı bölgede vatandaşlar karşıdan karşıya geçmek için her yolu denediler.

Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.