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Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediyenin resmi sayfasından balkonlardan ve pencerelerden eğlenceyi takip eden Trabzonlulara teşekkür etti. Ancak ortaya çıkan görüntüler farklıydı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Kaymaklı Mahallesi'nde çocuklar etkinliği pencere ve balkondan izlemek yerine sokaklara akın etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı boyama kitaplarını alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Maskesi de olmayan çocuklar ortaya istenmeyen görüntülerin çıkmasına neden oldu.

AYNI MAHALLEDE FARKLI UYGULAMA

Geçtiğimiz günlerde yine Kaymaklı Mahallesi’nde sokak arasında eğlence düzenleyen 9 gence idari para cezası verilmişti. Bu kez pandemi kuralları Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte çocuklar tarafından ihlal edildi.

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