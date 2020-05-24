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HaberlerGündemSon dakika haberler... Çocukların tehlikeli eğlencesi
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Çocukların tehlikeli eğlencesi!

Ramazan Bayramı’nda Kovid-19’un yayılımını engellemek için 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi de halkın keyifli bir bayram geçirmesi için mahallelerde eğlence programı düzenledi. 12 mahallede bando ekibi konser verdi. Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve Karakaçan, İbiş-Aşuk-Maşuk gösterileri sergilendi. Ancak bu sırada maskesi de olmayan çocuklar ortaya istenmeyen görüntülerin çıkmasına neden oldu

koronavirüs
HABERTURK.COM

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediyenin resmi sayfasından balkonlardan ve pencerelerden eğlenceyi takip eden Trabzonlulara teşekkür etti. Ancak ortaya çıkan görüntüler farklıydı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Kaymaklı Mahallesi'nde çocuklar etkinliği pencere ve balkondan izlemek yerine sokaklara akın etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı boyama kitaplarını alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Maskesi de olmayan çocuklar ortaya istenmeyen görüntülerin çıkmasına neden oldu.

AYNI MAHALLEDE FARKLI UYGULAMA

Geçtiğimiz günlerde yine Kaymaklı Mahallesi’nde sokak arasında eğlence düzenleyen 9 gence idari para cezası verilmişti. Bu kez pandemi kuralları Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte çocuklar tarafından ihlal edildi.

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