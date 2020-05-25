AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaştı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında koronavirüsle mücadele sürecine değinen Erdoğan, ''Türkiye hamdolsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş ve sonuca yaklaşmıştır'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor." ifadelerini kullanarak," Arife gününden bayram bitimine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasında 2023 mesajı da veren Erdoğan, "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var" dedi. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. 2023 seçimlerine kadar yoğun gayret içinde olmalıyız. Seçimlere kadar durmak yok, yolumuza devam etmeliyiz."