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HaberlerGündemSon dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine baş sağlığı diledi

şehit
AA

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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