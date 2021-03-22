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Son dakika haberler... Demirtaş'a, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

Son dakika haberler... Demirtaş'a, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
AA

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanırken avukatları da hazır bulundu.

AA'nın haberine göre, sanık Demirtaş savunmasında, 2 defa Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu, yıllardır siyaset yaptığını ifade ederek, “Dış politika kararlarını eleştirdiğim için hakkımda çok sayıda hakaret davası açıldı. 2 cümle eleştiri kurdum diye 2 ayrı iddianame düzenlendi. Uzatmanın anlamı yok, hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı direkt hedefe almadım. Niye o kadar az söyledim diye şu anda üzgünüm. Çok yumuşak açıklama yapmışım. Hükümeti eleştirmek demokratik toplumun görevidir" diye konuştu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olay tarihinde Başbakan olan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak söylemlerde bulunduğunu anlattı.

Mütalaada, sanığın söylemiş olduğu ifadelerin görüş, açıklama ve eleştiri sınırını aştığı belirtilerek, söz konusu ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü 10. Maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Sanığın açıklaması ve ifadelerinin kabul edilebilir eleştiri ve ifade özgürlüğünü aştığı değerlendirilmesinde bulunulan mütalaada, sanığın katılanlara yönelik hakaret suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

Mütalaada, Demirtaş'ın tek bir eylemle “hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçları işlediğine yer verilerek, sanığın en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması gerektiğini kaydedildi.

Mütalaada, sanık Demirtaş’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından Demirtaş'ın avukatları beyanda bulundu. Sanık Selahattin Demirtaş'ın da son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmaya ara verdi.

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