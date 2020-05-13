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Son dakika haberler: Dolar bir kritik seviyenyi daha kırdı! 13 Mayıs dolar kuru

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dolar kuru gelişmekte olan ülkelere para girişi ve söz konusu ülke para birimlerindeki pozitif havayı takip eden dolar/TL, geçen hafta 7.25 üzerine çıkarak yaptığı tarihi zirvenin ardından kısa sürede 7 seviyesinin altına geriledi. Türk Lirası böylece mayıs ayındkai kayıplarını geri kazandı.

Dün gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde dolar karşısında yüzde 1 civarında değer kazançları yaşanırken, TL de en çok değer kazananlar arasında yer aldı ancak diğer para birimlerine paralel bir trendi izledi.

Dün güne 7.05'e gerileyerek başlayan dolar/TL, bir ara 6.97'lere kadar geldi. Gerilemede ABD borsalarının koronavirüs yasaklarının gevşetilmesi ile küresel ekonominin toparlanmaya başlayacağı beklentisiyle açılışta yükselmesi ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde artan risk iştahı sayesinde toparlanma dikkati çekti.

13 Mayıs sabahı dolar kuru 6.99'dan işlem görüyor. Bugün piyasalarda Fed Başkanı Powell'ın konuşması, ABD üretici enflasyonu, Euro bölgesi sanayi üretimi ve İngiltere'nin büyüme rakamları izlenecek.

İçeride ise bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yarın açıklanacak cari dengenin yanı sıra hazine ihaleleriyle Merkez Bankası rezervleri takip ediliyor.

TCMB verilere göre toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle Şubat sonundan beri 21.6 milyar düşüşle 86.2 milyara geriledi.