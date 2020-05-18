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Eğitim ve öğretim dönemi sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ilk ve ortaöğretimde eğitim döneminin devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır" dedi

son dakika
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlk ve ortaöğretimde eğitim döneminin devam edip etmeyeceğine değinen Erdoğan, "Eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık" dedi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir."

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