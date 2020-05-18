AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından hemen sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek” denildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.

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