İki gelin birbirine girdi! Eltilerin kanlı kavgası!

Niğde'de olay, dün saat 13.00 sıralarında Azatlı beldesinde meydana geldi. Araları bozuk olan eltiler G.H. ve S.H. arasında evde çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
ELTİSİNİ BIÇAKLA YARALADI
DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında G.H., mutfaktan aldığı bıçakla S.H.'yi yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yaralı S.H., ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan S.H., yapılan müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
S.H.´nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma G.H.´yi gözaltına aldı.
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