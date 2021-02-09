Çatısı uçan binada yaşayan İsmail Canbaş, "Bir çatının uçması ile 3 sokaktaki evler ve araçlar hasar gördü. Arka taraf Gazi Caddesi ve otoban, o tarafa bu kalaslar düştüğü zaman can kaybımız olurdu. Çok geçmiş olsun. Çatı tamamen uçtu. Çıktım baktım, çatı sadece duvarların üzerine oturtulmuş, çivilerle çakılmış" dedi.