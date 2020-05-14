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Olay geçen perşembe akşamı saat 23.00 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelmişti. Mehmet Z. ile kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu, Fırat ailesinin çardağına gelerek kendilerine ait olan çoban köpeğine ateş açtıkları gerekçesiyle baba ve oğula saldırmışlardı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, olayda 24 yaşındaki Furkan Fırat 27 bıçak darbesiyle, 58 yaşındaki babası Erol Fırat ise kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Oğlu ve eşi gözleri önünde öldürülen 55 yaşındaki Hatice Fırat'ın gözyaşı o günden bu yana dinmek bilmiyor. Oğlunu ve eşinin fotoğraflarına bakıp ağıtlar yakan talihsiz kadın sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor.

‘CİNAYETİ İŞLEDİ AMA SERBEST BIRAKILDI' İDDİASI

Fırat ailesi olayın bir köpek kavgasından ibaret olamadığını savunuyor. Öldürülen Erol Fırat'ın yeğeni Mustafa Fırat "Bu olay köpek kavgasından ibaret değil. Bu aile oradaki meranın tamamında kendi hayvanlarını otlatmak istiyordu. Yeğenim 27 bıçak darbesiyle amcam ise kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle bu yüzden öldürüldü. Amcamı öldüren adamın suçunu oğlu üstlendi o da serbest bırakıldı. Bu adam aynı konu yüzünden daha önce bir cinayet daha işledi. Cezaevine girdi çıktı. Olaya tümüyle tanık olan yengemin ifadesi tam alınamadı. Biz adalet istiyoruz. Olay basit bir köpek kavgasından çıkmadı. Planlanarak yapıldı" ifadelerini kullandı.