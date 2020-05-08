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Olay Konya’nın Çumra ilçesine bağlı içeri Çumra mahallesindeki Aslım yaylasında meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki Mehmet Mehmet Z. İle aynı ismi taşıyan 18 yaşındaki oğlu Mehmet Z.’ye ait çoban köpeği, Erol Fırat ve Furkan Fırat’a ait köpeklerle yaylada boğuşmaya başladı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, köpekleri ayırmak isteyen Furkan Fırat av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Bu sırada köpeklerini almaya gelen baba Mehmet Z. ve oğlu Mehmet Z. ile Erol Fırat ve Furkan Fırat arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada 18 yaşındaki Mehmet Z. yanında bulunan ekmek bıçağı Erol ve Furkan Fırat’a saldırdı Erol Fırat aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Furkan Fırat ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kavga esnasında çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Z. ve oğlu Mehmet Z, Çumra Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.