Evinde cansız bulunmuştu! Öldüren dayak!

Isparta'da, Anadolu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Hasan Tanrıkulu'dan haber alamayan yakınlarının ihbarıyla eve giden polis ekiplerince 5 Ocak'ta ölü bulunan gencin, 3 Ocak'ta gittiği eğlence mekanı çıkışında darp edilme anı cep telefonuyla görüntülendi.
BAŞINA VE VÜCUDUNA DARBELER ALDI
AA'da yer alan habere göre eğlence mekanı çıkışında bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, Tanrıkulu'nun birden fazla kişi tarafından darp edildiği, başına ve vücudunun değişik bölgelerine darbe aldığı görülüyor.
GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Tanrıkulu'nun gittiği bir eğlence mekanında darp edildiğinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılmış, sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.Y. ve E.A.Y. ise tutuklanmıştı. Tanrıkulu’nun cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilmişti.
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