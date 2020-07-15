DHA

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Alanya'nın kırsal Demirtaş Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Muhammed El Abdullah, Gazipaşa'da, çalıştığı sera inşaatında demirleri monte ederken elektrik akımına kapıldı.

DHA'nın haberine göre, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Muhammed El Abdullah, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muhammed El Abdullah'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alıp gelen Abdullah'ın yakınları morgun önünde gözyaşı döktü. El Abdullah'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.