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Yargıtay, FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşinin cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hapis cezasını onadı

FETÖ
AA

Kutbettin Gülen hakkındaki İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yönelik temyiz incelemesini tamamlayan Daire, sanığa verilen 10 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasına hükmetti.

AA'nın haberine göre, dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olduğu, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.

İzmir'de 2 Ekim 2016'da, FETÖ'ye yönelik soruşturmada tutuklanan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezasına çarptırılmış, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi mahkeme kararını hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine ise dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti.

Öte yandan Kutbettin Gülen'in, FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Kaynak Holdinge bağlı İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Çağlayan Matbaası'nda çalıştığı belirlenmişti.

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