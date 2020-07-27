İHA

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 112 komuta merkezine yapılan ihbarda bir şahsın koronavirüs testinin pozitif çıktığını fakat hastaneden kaçarak kaçarak evine geldiği ileri sürüldü.

İHA'nın haberine göre, komuta merkezi ihbar üzerine adrese 112 ve 155 ekiplerini yönlendirdi. Alarma geçen ekipler, ihbar edilen şahıs ve yakınları ile görüştükten sonra rahat nefes aldı.

Görüşmelerde şahsın tedavisinin tamamlandığı ve evinde geldiği anlaşılması üzerine ise sağlık ve polis ekipleri adresten ayrıldı.

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