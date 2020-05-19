İHA

Edinilen bilgiye göre Umut Özmen ailesi ile birlikte Manavgat'tan Gündoğmuş Karadere Mahallesine gezmeye gitti. Özmen, daha sonra Gebedere mevkiinde bulunan balık çiftliğinin yaklaşık 150 metre aşağısında hidroelektrik santralinin altındaki gölete yüzmek için girdi.

İHA'nın haberine göre, bir süre sonra gölete çırpınmaya başladı. Talihsiz genç ailesinin çabasına rağmen kurtarılamadı. Umut Özmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Umut Özmen in cansız bedeni Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı SAK Timi tarafından göletten çıkarıldı. Talihsiz gencin cesedi Gündoğmuş Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.