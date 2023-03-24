İki kız kardeşe cinsel saldırı! Cezası belli oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İstanbul'da iki kız kardeşe cinsel saldırı! Cezası belli oldu!
ABONE OL

İki kız kardeşe cinsel saldırı! Cezası belli oldu!

İstanbul'da, 13 yıl önce komşusu olan kadınla ilişki yaşayıp, iki kızına da cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 73 yaşındaki H.H. hakkında, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından toplam 28 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, yurtdışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılanan sanığın, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi

Son dakika haberler: İstanbul'da iki kız kardeşe cinsel saldırı! Cezası belli oldu!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Ortaköy'de, H.H. (73), suç tarihi olan 2010 yılında yurt dışına çıkmış ve mahkeme kırmızı bültenle arama kararı çıkarmıştı. Üç yıl önce yakalanan H.H., ifadesi alındıktan sonra yurt dışı yasağı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KOMŞUSU OLAN KADINLA İLİŞKİSİ VARDI

DHA'da yer alan habere göre Ortaköy'de kendisi de iki çocuk sahibi olan H.H., eşi öldüğü için çocuklarıyla yalnız yaşayan S.P. ile komşuydu. İddiaya göre, H.H. ile S.P. arasında ilişki vardı. H.H. komşularının evlerine sık sık geliyor, para ve ailesel konularda yardımcı oluyordu.

"AMCA" DİYE SESLENİYORLARDI

Olay tarihinde 28 yaşında olan B.E. ve 16 yaşındaki B.P. isimli kız kardeşler ifadelerinde, H.H.'ye baba şefkati hissettikleri, 'amca' diye seslendiklerini anlattı.

ANNE ÖĞRENDİ VE ŞİKAYETÇİ OLDU

H.H., büyük kız kardeş B.E'ye, birden fazla ve bazen de döverek, 16 yaşındaki B.P'ye ise cinsel organını ve göğsünü lehim aletiyle dağlayıp cinsel saldırıda bulundu. Kızların psikolojisinin bozulması ve bu nedenle hastaneye gitmeleri nedeniyle durumu öğrenen annenin şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı.

HAKKINDA 'KIRMIZI BÜLTEN' ÇIKARILDI

Savcılığın yakalama kararı çıkardığı H.H.'nin yurt dışında olduğu belirlendi. H.H. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Savcılıktan sonra mahkeme de 23 Şubat 2011 tarihinde yakalama kararı çıkardı. H.H. hakkında 15 Temmuz 2015 tarihinde kırmızı bülten kararı çıkartıldı.

ÜÇ YIL ÖNCE YAKALANDI

Pandemi döneminde Artvin Hopa'da 21 Ekim 2020 tarihinde yakalanan H.H., savunmasında 2010 yılında yurt dışına çıktığını belirterek, 10 yıl önce kızların annesi S.P ile karı-koca hayatı yaşadıklarını iddia etti. H.H., her iki kıza da cinsel saldırıda bulunmadığını söyleyerek, "Şikayetçilere yardım ettiğim halde, anne ve kızları savurgan bir hayat yaşıyorlardı. Namuslu bir hayat yaşamaları halinde kendi aileme baktığım gibi bakacağımı, aksi halde burunlarından getireceğimi söyledim. Ayrıca mağdure B.E'ye paralarını biriktirerek altın almalarını telkin etmiştim. Benim sözümü dinleyerek 35 Cumhuriyet altını almıştı. Yine 5.5 dönüm arsayı mağdure B'ye verdim. Küçük kıza da derslerinde başarılı olması için özel öğretmen tuttum. Bu yaşam tarzlarına itiraz ettiğim için, böyle bir suçlama yöneltmiş olabilirler" iddiasında bulundu. Mahkeme, ifadesi alınan sanık hakkındaki yakalama kararını kaldırarak yurt dışına çıkış yasağı koydu.

DAVA 10 YILDIR SÜRÜYORDU

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.H. katıldı. Şikayetçileri ise avukatları temsil etti. Anne ve iki kızı adına söz alan avukatları, davanın 10 seneyi aşkın süredir devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık H.H. ise suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek "Olaylar yalan ve düzmecedir. Suçsuzum, beraatimi isterim" dedi. Son sözü sorulan sanık, "Interpolle arandığımı bilmiyordum. Her iki suçtan da beraatimi isterim. Her iki kızı da annelerinin çizgisinde hareket etmektedirler" diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMADI

Mahkeme heyeti, sanık H.H.'yı, mağdur olan S.P'ye karşı 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecinde uzunca bir süre yakalamayla aranmış ve dosya sürüncemede kalmış olması nedeniyle ve pişmanlığına ilişkin bir davranışının görülmemesi nedeniyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sanık H.H., mağdure B.E'ye 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın aldığı ceza miktarı, geçmişte uzun dönem yakalama emriyle aranmış olması, bu kapsamında ev hapsinin yeterli adli kontrol sağlamayacağına kanaat getirerek, tutuklanmasına hükmetti. Sanık hakkındaki ev hapsini kaldıran mahkeme, salonda bulunan H.H'nin tutuklanmasına karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Denizli iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Denizli İmsakiye ile Denizli iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!
GÜNDEM Denizli iftar vakti ve sahur saati
Tekirdağ iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Tekirdağ İmsakiye ile Tekirdağ iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!
GÜNDEM Tekirdağ iftar, sahur ve teravih saatleri
Adana iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Adana İmsakiye ile Adana iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!
GÜNDEM Adana iftar vakti ve sahur saati kaçta?
THY'nin 26 Mart'ta yapılması planlanan Münih seferleri iptal edildi
GÜNDEM THY'nin Münih seferleri iptal edildi
Çocukları kuzenine bırakıp eşini öldürdü!
GÜNDEM Çocukları kuzenine bırakıp eşini öldürdü!
45 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! 2023 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro-branş dağılımı açıklandı mı, başvurular başladı mı?
GÜNDEM 45 bin öğretmen atamasında tarih açıklandı!
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA: MEB'den atama takvimi ve kadro branş dağılımı açıklaması! 2023 Öğretmen ataması ne zaman?
GÜNDEM MEB'den 45 bin öğretmen alımına ilişkin açıklama
Malatya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Malatya İmsakiye ile Malatya iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!
GÜNDEM 2023 Malatya İmsakiye
İftar bugün saat kaçta? İşte il il saatler
GÜNDEM İftar bugün kaçta? İşte il il saatler
TOKİ ÇANKIRI ARSA kura sonuçları 2023 | TOKİ Çankırı merkez müstakil arsa kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM Çankırı TOKİ kura sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.