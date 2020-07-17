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Son dakika haberi! INTERPOL'ün aradığı DEAŞ'lı Suriye sınırında yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu şüpheli, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'in Suriye sınır hattında yakalandı

DEAŞ
AA

Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Akıncı Köyü-Suriye sınır hattında düzenledikleri operasyonla bir kişiyi gözaltına aldı.

Kimlik kontrolleri yapılan şüphelinin Fransa vatandaşı O.G olduğu ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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