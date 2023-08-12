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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kameraya hareket çeken hırsız kadınlar tutuklandı! - Eskişehir haberleri

        Kameraya hareket çeken hırsız kadınlar tutuklandı!

        Eskişehir'de hırsızlık amacıyla girdikleri apartmandaki güvenlik kamerasına el hareketi çeken şüpheli 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 09:48
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        Kameraya hareket çeken hırsız kadınlar tutuklandı!
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        Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan bir apartmana hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 3 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

        GÜVENLİK KAMERASINA HAREKET ÇEKTİ

        İHA'da yer alan habere göre apartman girişindeki güvenlik kamerasını fark eden şüphelilerden birisinin, el hareketi çekmesi ise görüntüleri izleyenlere “Pes” dedirtti.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        BİRÇOK SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda çok sayıda hırsızlık olayının faili oldukları tespit edilen İ.A., F.İ. ve E.C. isimli kadın şüpheliler, yakalandı.

        3 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
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