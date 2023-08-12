Kameraya hareket çeken hırsız kadınlar tutuklandı!
Eskişehir'de hırsızlık amacıyla girdikleri apartmandaki güvenlik kamerasına el hareketi çeken şüpheli 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan bir apartmana hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 3 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.
GÜVENLİK KAMERASINA HAREKET ÇEKTİ
İHA'da yer alan habere göre apartman girişindeki güvenlik kamerasını fark eden şüphelilerden birisinin, el hareketi çekmesi ise görüntüleri izleyenlere “Pes” dedirtti.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
BİRÇOK SUÇ KAYITLARI ÇIKTI
Ekiplerin çalışmaları sonucunda çok sayıda hırsızlık olayının faili oldukları tespit edilen İ.A., F.İ. ve E.C. isimli kadın şüpheliler, yakalandı.
3 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.