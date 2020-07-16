AA

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Taban, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Tarafların avukatları ve maktul Behzat Taban'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre, duruşmada savunma yapan sanık İsmail Taban, olay günü yolda karşılaştığı kardeşi Behzat Taban'ın arabasına bindiğini, köydeki ev nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, kavga sırasında taşla kardeşinin alnına vurduğunu söyledi.

"ARACIN PLAKASINI SÖKTÜM"

Olay nedeniyle sürekli pişman olduğunu tekrarlayan sanık Taban, amacının öldürmek olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Taşla vurduktan sonra kardeşim kendinden geçti. O arabanın koltuğunda otururken evime gittim. Kardeşimde yaşam belirtisi olsaydı onu hastaneye götürecektim. Aracın plakasını söktüm, kardeşimin üstünü kartonla kapattım. Arnavutköy yoluna geçtim, cuma namazı kıldım. Kardeşim bu sırada cansız olarak araçta bulunuyordu. Kardeşimi evine bırakıp, teslim olacaktım. Tuvalet için yolda mola verdim.

Öldürülen Behzat Taban

Çakmaklığın olduğu yerden yanık kokuları geliyordu. Ben de düzeltmek için çakmaklığa basınca araba alev aldı. Kendimi dışarıya zor attım. Otostop çekerek, olay yerinden uzaklaştım. Arkadaşlarımın yanına gittim ve iftara katıldım. Teravih namazını kıldıktan sonra jandarma beni aldı."

Taban, olayın nasıl olduğunu anlamadığını, olaydan kısa süre öncesine kadar kardeşiyle arasının iyi olduğunu, başkalarının aralarını bozduğunu iddia etti.

"ELİNDE BEYAZ BİDONLA YAŞLI BİR KİŞİ GÖRDÜM"

Maktul Behzat Taban'ın eşi, oğlu ve kızı, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Necati Güngörmüş de olay tarihinde yoldan geçerken elinde beyaz bidonla gördüğü yaşlı bir kişinin araca su döktüğünü zannettiğini, yardım amacıyla yangın tüpünü eline aldığında da bu şahsın bidonu atarak kaçmaya başladığını anlattı.

Güngörmüş, itfaiyeyi ve jandarmayı aradığını, peşinden koştuğu yaşlı kişiyi ise bir arabaya binerken gördüğünü kaydetti.

Bunun üzerine sanık Taban, tanığın yalan söylediğini belirtti. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık İsmail Taban'ın "haksız tahrik altında kardeşini kasten öldürme" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından toplam 18 yıl 8 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, tutukluluk halinin de devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 65 yaşındaki sanık İsmail Taban ile 54 yaşındaki maktul Behzat Taban arasında, 10 Mayıs 2019 itibarıyla yaklaşık 6 yıldır anne babalarından kalan miras nedeniyle husumet bulunduğu anlatıldı.

Sanığın Çatalca'da künt cisimle vurarak, aralarında husumet bulunan kardeşini öldürdüğü, olayı gizlemek amacıyla cesedi, bulunduğu araçla birlikte yaktığı belirtilen iddianamede, sanığın olaydan önce eylemi kolaylaştırmak amacıyla bıçak veya ateşli silah temin etmemesi ve öldürme eylemini maktulün kendisine hakaret etmesi nedeniyle haksız tahrik altında işlediği kaydedildi.

İddianamede, sanık İsmail Taban'ın "haksız tahrik altında kardeşini kasten öldürme" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından toplam 18 yıl 8 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.