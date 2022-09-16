Katil zanlısı aranıyor! Cinayet anı kamerada!

İHA'da yer alan habere göre aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.D ve Harun Askara, karşılaştı.

Bir müddet tartışan ikiliden M.D, silahla Harun Askara’ya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Askara’yı hastaneye kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Harun Askara hayatını kaybetti. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.