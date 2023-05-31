Katilin başına demir çubukla vurdu!

DHA'da yer alan habere göre kimliği öğrenilemeyen kişi, N.U.´ya ateş etti. Yaralanan N.U. yere yığılırken, şüpheli ise elinde silahla bölgeden uzaklaşmak istedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada bir kişi, demir çubukla şüphelinin başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.U., ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.