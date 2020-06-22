Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Davaya konu olay, İstanbul’da yaşandı. Evli çift arasında sorunlar yaşanıyordu. Kadın eşine boşanma davası açtı. Kadın, Aile Mahkemesi’nde açılan dava öncesinde eşinin çalışıp çalışmadığını ve ne kadar maaşı olduğunu öğrenmek istedi.

EŞİNİN BİLGİLERİNE ULAŞTI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, kadın ilk olarak eşinin bilgileriyle boşanmak üzere olduğu kocasının sigorta dökümlerine ulaştı. Bu bilgileri mahkemeye sundu.

KOCA ŞİKAYET ETTİ

Maaş ve sigorta bilgilerinin kişisel veri olduğunu belirten koca ise savcılığa başvurdu. Boşanmak üzere olduğu eşinden şikayetçi oldu.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, kadın hakkında, kişisel verileri hukuka ayrı olarak ele geçirmek suçundan 6 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırladı.