Son dakika haberler... Konya polisi her yerde o kadını arıyor!

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İddialara göre olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İlçede yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetleri olan 30 yaşlarındaki Suriye uyruklu Media El Rezzak isimli kadın, hastaneye başvurdu. Şüphe üzerine de kadına test yapılmasına karar verildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, kendisine koronavirüs testi yapılacağını öğrenen genç kadın tuvalet ihtiyacı olduğu bahanesi ile acil servisten çıktı. Kadının geri dönmemesi üzerine şüphelenen hastane çalışanları tüm katlardaki tuvaletlere baktı.

Genç kadının hastaneden kaçtığının anlaşılması üzerine durum polise bildirildi. İhbarla harekete geçen Konya polisi, kent genelinde Kovid-19 şüphelisi genç kadını arıyor.

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