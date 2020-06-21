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İkinci el oto pazarı 'korona pazarı' oldu

Türkiye’de koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kentlerden biri olan Diyarbakır’da akılalmaz bir tablo ortaya çıktı. Kentte vatandaşlar, sabah saatlerinde açık oto pazarına akın etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maskesiz bir şekilde pazarlık yapması virüsün yayılmasına davetiye çıkardı

koronavirüs
İHA

Türkiye’de 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte koronavirüs vakalarında artışlar başladı.

İHA'nın haberine göre, artış yaşanan kentlerin başında gelen Diyarbakır'da normalleşme süreciyle birlikte 54 vatandaş hayatını kaybederken, 205 hasta da yatarak tedavi görmeye başladı. 20’sinin yoğum bakım, 6’sının solunum cihazına bağlı bulunduğu kentte 189 vatandaş da evde tedavi görüyor.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI

Diyarbakırlılar pazar günleri sabahın erken saatlerinde açılan ikinci el araç pazarına akın etti. Korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı pazarda vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken maskesiz dolaştığı görüldü.

Van’dan Diyarbakır'daki açık oto pazarına gelen Çağla Çelik, esnaf olduğunu ve araç almak için Van’dan Diyarbakır açık oto pazarına geldiğini söyledi. Çelik, "Bakıyorum kimse tedbir almıyor, umursamıyor, çok dikkat etmemiz lazım. Araç alacağız, bakıyoruz. Şu anda piyasada yüksek, araçlar da kısıtlı.

Bugün 40 bin liralık bir araba, piyasada 55-60 bin liraya çıkmış. Bir ay önce 50 bin liraya sattığımız araç, şu anda burada 60 bin lira" dedi.

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