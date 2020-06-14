Gök gürültülü sağanak var! Sel ve su baskınına dikkat!

AA

Kentte iki grup arasında gürültü meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Metin Koyun (19) ile arkadaşı Enes İşsiz (21) bıçakla yaralandı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gençlerden Metin Koyun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen diğer gruptaki şüpheliler U.Y. ile E.İ, polis tarafından gözaltına alındı.