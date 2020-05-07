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Eski Başbakan ve eski ANAP lideri Mesut Yılmaz beyin ameliyatı geçirdi.

Aile çevresinden aktarılan bilgiye göre Yılmaz'ın beyin sapında bir tümör saptandı. Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan ameliyat ile tümör başarılı bir şekilde alındı. Yakınları, Yılmaz'ın sağlığının iyi olduğunu, tümörün temizlendiğini ve narkozun etkisinden çıktığını bildirdi.

Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. Geçen yıl 23 Ocak'ta yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.