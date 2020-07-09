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Son dakika haberi! Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da park halinde bekleyen TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Çankırı
İHA

Kaza, Çankırı-Ilgaz karayolunda meydana geldi. Davut T. idaresindeki 07 MOV 53 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde bekleyen İsmail Ö.'ye ait 35 HB 7291 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hurdaya dönen panelvan minibüste sıkışan Erkan Mutlu'nun (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Davut D. ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Mutlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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