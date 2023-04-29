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Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! İstanbul'da taksicilerin kavgası kameralara böyle yansıdı! - Öne çıkan haberler
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O anlar kamerada! Taksiciler araçları sağa çekti! Birbirine girdi!

İstanbul Kartal'da, D-100 Karayolu´nda, araçlarını yolun sağına park eden taksiciler tekme-tokat birbirlerine girdi. Görenlerin şoke olduğu kavga, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi

O anlar kamerada! İstanbul'da taksicilerin kavgası kameralara böyle yansıdı! - Öne çıkan haberler
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DHA

İstanbul Kartal D-100 Karayolu´nda, bu sabah saatlerinde 2 taksi şoförü arasında tartışma çıktı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

DHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şoförler arasında arbede yaşanırken çevrede bulunan vatandaşlar kavgaya tutuşan taksi şoförlerini ayırmak için araya girdi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga anları başka bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Ticari taksinin içinde bulunan şoförün, diğer şoförler tarafından darp edildiği anlar kameralara yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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